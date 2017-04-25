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شروط القبول فى الوظائف الحكومية بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

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شروط القبول فى الوظائف الحكومية بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شروط القبول فى الوظائف الحكومية بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وبدء العمل بها وبالقانون اعتباراً من يوم الأحد 23 أبريل 2017، حيث ينص الدستور بأنه يتم بدء العمل بها فى اليوم التالى من نشرها فى الجريدة الرسمية، وسوف يبدأ العمل بالشق الخاص بالتعيينات اعتباراً من 30 يونيو 2017 ويتم تطبيق معدلات القياس للأداء من أول يوليو 2017، وتم الاعلان عن تثبيت جميع العاملين المؤقتين بالدولة حتى يوم 30 يونيو 2017.

وقد صرح الأستاذ محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأنه فى الوقت الحالى يتم حصر جميع الوظائف الشاغرة فى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بهدف تحديد الاحتياجات والتخصصات المطلوبة والوظائف المطلوبة، للإعلان عن مسابقة كبرى لاختيار المتقدمين المناسبين لشغل هذه الوظائف، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أن يتم الاعلان عن مسابقات حكومية مرتين فى العام المالى الواحد الأولى فى شهر يناير، والثانية فى شهر يوليو من كل عام.

وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شروط التعيين والقبول فى الوظائف الحكومية حيث يتم تعيين المرشحين بناء على قرار رئاسى أو من ينوب عنه، والإعلان عن هذه الوظائف فى أكبر جريدتين رسميتين فى ، مع توضيح جميع الشروط اللازمة لشغل الوظائف ويتم التعيين بالنسبة للأكفاً مع عقد اختبارات للمتقدمين لاختيار الكفاءات المتقدمة لشغل الوظائف، ويتم اختيار الفائزين بناء على عدة معيير وهى الأعلى مؤهلاً ثم الأقدم فى الحصول على المؤعل، ثم الأعلى تقديراً.

المصدر : مصرفايف

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