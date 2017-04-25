شادي سرور بـ''18 مليون جنيه''.. تعرف على أرباح مشاهير youtube

شيماء مصطفى

موقع "اليوتيوب" الذي أنشئ في 2005 كان هدفه هو عرض مقاطع الفيديو والتسلية، ومع الوقت أصبح يرتاده الملايين يوميًا، إلا أنه مع مرور الوقت أصبح مصدر يدر الدخل على البعض.

ويحقق "اليوتيوب" دخلًا بعد دفع جزء من أرباح الإعلانات على الفيديو لصناعه الذين يمتلكون حقوقه الفكرية، ليزيد ضخ مقاطع الفيديو وتزيد المشاهدات، وبالتالي تزيد الإعلانات، وهي خطوة دفعت عددًا كبيرًا من الشباب للاهتمام بصناعة الفيديو ونشره عبر قنواتهم على "يوتيوب" لكسب المال والشهرة بحسب موقع "هافينجتون بوست".

وخلال السنوات القليلة الماضية، ومع دخول أرباح ضخمة من صناعة الفيديو، ظهر مصطلح "youtuber"، بمعنى مقدم المحتوى عبر "يوتيوب"، ثم تحول الأمر إلى مهنة واحتراف.

ورصد موقع "Social Blade"، - المعني لتحليل أرقام المشاهدة ولكن احصائياته لا تغنى عن تحليل "يوتيوب"- ، الفيديوهات الأعلى مشاهدة والأقل عالميًا حسب المشاهدة، بالنسبة لأشهر الـ"يوتيوبر".

وذلك بالأخذ في الاعتبار مجموعة معايير كعدد الفيديوهات المنشورة شهريًا، ومدى انتشار ونجاح مقدم تلك المقاطع في الفترة الأخيرة، وحجم الإعلانات، وبلد المشاهدة، وعدد المشتركين على قناته، وعدد المشاهدات أيضاً، ولهذه الأسباب ستجد تفاوتاً كبيراً في تقدير نسبة أرباحهم لأن هذه المعايير تتفاوت بين شهر وآخر.

وكشف الموقع عن إجمالي الدخل السنوي "التقريبي" لأشهر الـ"يوتيوبر" في مصر، وهم.

- شادي سرور: تتراوح أرباحه السنوية ما بين 61.1 ألف دولار (مليون جنيه) و983.7 ألف دولار (أي ما يقارب 18 مليون جنيه مصري)، وحقق 20,368,920 مشاهدة خلال الشهر الأخير.

- جوتيوب: أرباحه السنوية ما بين 4.2 ألف دولار (72 ألف جنيه) و66.5 ألف دولار (1188 ألف جنيه)، وحقق 1,386,102 مشاهدة خلال الشهر الأخير.

- ألش خانة: تراوحت أرباحه السنوية ما بين 1.6 دولارًا (18 جنيهًا) و25.9 ألف دولار (450 ألف جنيه). وفي 9 يناير2013، وصل عدد المشاهدات إلى 22,136,983 مشاهدة.

- هشام عفيفي: تراوحت أرباحه السنوية ما بين 1.9 ألف دولار (18 ألف جنيه) و30.1 ألف دولار (540 ألف)، وحقق 647,364 مشاهدة خلال الشهر الأخير.

- الدحيح: تراوحت أرباحه السنوية ما بين 1.3 ألف دولار (20 ألف جنيه) 20.2 ألف دولار (360 ألف جنيه) وحقق 388,707 مشاهدة خلال الشهر الأخير.

- آية مصطفى: تتراوح أرباحها السنوية ما بين 100 دولارًا (1800 جنيه) و1.6 ألف دولار (20 ألف جنيه)، وحققت 32,512 مشاهدة خلال الشهر الأخير.

- محمد الناظر: تتراوح أرباحه السنوية ما بين 396 دولارًا (7100 جنيه) و6.3 ألف دولار (113 ألف)، وحقق 132.099 مشاهدة خلال الشهر الأخير.

- أوتوفندي: تتراوح أرباحه السنوية ما بين 1.3 ألف دولار (20 ألف جنيه) و20.5 ألف دولار (370 ألف جنيه)، حقق خلال الشهر الأخير فقط 414.525 مشاهدة.

- الإسبتالية: تراوحت أرباحها السنوية ما بين 914 دولارًا (18 ألف جنيه) و11.8 ألف دولار (198 ألف جنيه)، وحققت في الشهر الأخير 246,052 مشاهدة.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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