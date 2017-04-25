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الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط

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الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن أحد المدافعين عن النظام الانعزالي في أجرى مقابلة مع موقع أرجنتيني ناطق بالإسبانية قال فيها إن كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط، مشيرًا إلى أنها تستعد لاستخدامها إذا تعرضت لهجوم عسكري.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، الاثنين، إلى قول الرجل الذي يدعى كيو دي بانوس، أن كوريا الشمالية لن تتعرض لهجوم عسكري لأنها تمتلك قنابل هيدروجينية تصل قدرتها إلى 100 ضعف قدرة القنابل النووية العادية.

وتابع: "رغم أن أمريكا تمتلك عددًا أكبر من الصواريخ إلا أن رد بيونج يانج بقنابل ذات قدرة تدميرية هائلة يمكن أن تدمر العالم".

ولفتت الصحيفة إلى أنها أجرت مقابلة مع ذات الرجل عام 2012 كان يدافع فيها عن السجون في كوريا الشمالية، زعم أن النظام الحاكم فيها لا يملك كل شيء وأن القرار ليس بيد شخص واحد.

وتزيدت حدة التوترات بين واشنطن وبيونج يانج على خلفية اختبار الأخيرة لصواريخ بالستية تعتبرها واشنطن تهديدًا لها.

 

المصدر : مصراوى

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