تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على كافة الانحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

الإسكندرية 15 23

مطروح 15 21

بورسعيد 16 22

دمياط 16 22

الإسماعيلية 16 26

السويس 15 27

العريش 16 24

مرسى علم 14 30

الغردقة 17 30

شرم الشيخ 19 32

رفح 15 23

كاترين 09 24

سيوة 12 25

المنيا 13 27

الفيوم 14 27

أسيوط 12 27

سوهاج 14 29

الأقصر 17 32

أسوان 18 33

شلاتين 22 28

حلايب 23 26

الوادى الجديد 16 30

قنا 15 32

نويبع 17 29

السلوم 12 22