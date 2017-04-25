بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط»

التحرير

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كتبت: سميرة حسن

شكاوى من الإشغالات والأسعار.. ومواطن: «اللي هيتحرش ببنتي هقتله»

رئيس المدينة: على المتضرر التوجه للوحدة المحلية وسنتدخل

يعد مصيف رأس البر أحد أشهر المصايف فى مصر، فقديما كان استراحة للمشاهير نظرا لموقعه الاستراتيجى المتمير إذ يحده نهر النيل فى الشرق والبحر المتوسط فى الغرب وقاعدته القناة الملاحية لميناء دمياط.

لكن المدينة التي كانت لفترة طويلة مقصد الطبقة الوسطى نتيجة انخفاض أسعار الإقامة فيها، باتت من أغلى المصايف على مستوى الجمهورية من حيث غلاء أسعار الخدمات المقدمة فى الكافيهات والمطاعم، علاوة على انتشار الإشغالات.

«التحرير» رصدت في زيارتها لرأس البر كثرة الإشغالات بطول شارع النيل الذى يعد أشهر شوارع المدينة، فيما يتراوح سعر المشروب المقدم فى عدد من الكافيهات لـ4أشخاص بالماء نحو 120 جنيه، ومتوسط حجز الغرف فى الفنادق 400 جنيه فى الليلة الواحدة، أما عن سعر تأجير الشمسية فتدور في فلك 80 إلى 100 جنيه.

واشتكى أشرف أبوعيطة أحد أهالى المدينة في حديثه لـ"التحرير" من كثرة الإشغالات بطول شارع النيل وأمام المعديات وفي أسواق المدينة السياحية، متابعا: «أما أسعار العشش فحدث ولاحرج»، كما أن زيادة نسبة التحرش بشارع النيل من عوامل طرد الزائرين.

أما سامى عسيلى أحد زائري "رأس البر"، فيؤكد تراجعه عن زيارة المدينة منذ فترة بسبب التحرش الذى بات ظاهرة منتشرة بالمدينة، قائلا: "أنا أبو بنات لو تعرضت ابنتي للتحرش ولو باللفظ ممكن أقتل المتحرش وأريح دماغى»، مضيفا: «الشارع بقى صعب والمسؤولية تعود للبيت والمدرسة».

وانتقد عسيلى تعامل البائعين مع الإشغالات، قائلا: «فور كل حملة إشغالات يعود الوضع كأن شيئا لم يكن، فالأمر يرجع إلى ثقافة شعب فالعيب فينا نحن كشعب مش مسؤولين».

والتقط صادق الدحدوح طرف الحديث قائلا: «شارع النيل يشهد أكبر نسبة إشغالات بالمدينة والمسافة بين كل منها نصف متر مما يدفع المارة للتخبط فى بعضهم البعض علاوة على استغلال الكافيهات والمحال للأرصفة أما عن أسعار الخدمات من مشروبات وأطعمة وخلافه فحدث ولاحرج فأصغر فطيرة ثمنها لا يقل عن 35 جنيها للواحدة والمواطن له رب كريم».

بدوره كشف محسن عزيز رئيس مجلس مدينة رأس البر لـ"التحرير" تخصيص مناطق مجانية للمواطن الذى لا يستطيع تأجير الشمسيات، متابعا: «هنوفرله مكان يفرش شمسيته ويجلس».

وعن شكاوى الإشغالات وارتفاع الأسعار قال محسن: «نشن حملات بصفة مستمرة وسيتم وضع نقاط ارتكاز لمواجهة المخالفات بكافة الطرق القانونية والحملات تتم بالتنسيق بين شرطة المرافق وقسم الشرطة والوحدة المحلية والمسطحات والبيئة واللجان الخاصة بالكشف عن السلع الغذائية كالتموين والصحة والقوى العاملة».

وتابع: «شكلت اللجان بناء على توجيهات المحافظ وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية سواء ضد الإشغالات أوالباعة الجائلين أوالمحلات المخالفة للاشتراطات الخاصة بفتح المحلات».

وأشار عزيز لتشكيل لجنة من المحافظ وبإشراف مدير عام التموين لشن حملات تفتيش على السلع الغذائية وإلزام المحلات بتعليق قائمة أسعار وإعلانها للجمهور حتى يتاح للمواطن حرية الاختيار ما بين أن يدخل الكافيه أو يذهب لمكان آخر، مؤكدا: عقدنا اجتماعا مع أصحاب الكافيهات والكازينوهات على الشاطئ نافيا وجود سعر موحد لتأجير الشماسى.

وأوضح رئيس المدينة: سعر تأجير الشمسية 20 جنيها حاليا لانخفاض عدد الرواد ووقت الذروة ترفع أحيانا، ولاأظن قيام أحد بتأجير الشمسية بأعلى من 100وعلى المتضرر التوجه للوحدة المحلية وسنتدخل.