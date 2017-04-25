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فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

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فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

التحرير

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شن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هجومًا عنيفًا على من ربطوا  بين الحجاب والأخلاق، قائلا: «اللي يقول الحجاب له علاقة بالأخلاق يبقى مخلول في دماغه».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي أم سي»: «إحنا بنلتمس لهم العذر؛ لأنهم ممكن يكونوا ما يعرفوش حاجة عن القرآن واللغة العربية، وبنقولهم الحجاب فرض في القرآن والسنة، والأخلاق إن لم تكن موجودة في البيت يبقى يعوض علينا».

وأوضح: «اطلعوا على كوبري قصر النيل في ساعة العصاري هتلاقوا شباب مع بنات محجبات ما اتعلموش الأخلاق في البيت، إنما لبست الحجاب عشان هما لبسوه لها».

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التحرير

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