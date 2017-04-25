5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس

شيماء مصطفى

ذكر تقرير نشره موقع "only my health " أن النقرس شكل شائع من التهاب المفاصل ويصاب به الإنسان عند ارتفاع مستويات حمض اليوريك فى مجرى الدم، لذا قدم الموقع الطبى قائمة بالأطعمة التى تحافظ على مستويات حمض اليوريك والحد من الإصابة بالنقرس وهى كالآتى.

1_ الكريز

الكريز من الفاكهة التى تحتوى على مواد مضادة للالتهابات وتسمى أنثوسيانيس وتساعد فى تقليل مستويات حمض اليوريك فى الدم ، كما يساعد على منع ترسبه فى المفاصل ، وبالإضافة إلى ذلك تساعد على تجنب الالتهاب والأوجاع ، واستهلاك 200 جرام كل يوم يكفى لخفض مستويات حمض اليوريك.

2 _ الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية تمكن الفرد من تخفيض مستويات حمض اليوريك فى الدم، وقال مركز جامعة ميريلاند الطبية ، أن ما يحدث عند استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف هو أن حمض اليوريك يحصل على امتصاص فى مجرى الدم، والذى يسمح له بالتخلص من جسمك من خلال الكليتين ، وتشمل هذه الأطعمة الشوفان والبروكلى والتفاح والبرتقال والكمثرى والفراولة والتوت والخيار والجزر.

3 _ الأطعمة الغنية بـ فيتامين C

يمكن للشخص أيضا تقليل حمض اليوريك فى الجسم عن طريق الاهتمام بدخول فيتامين ج فى الأطعمة الذى يتناولها ، وفيتامين ج يعمل عن طريق تفكك حمض اليوريك وإجباره على الطرد من الجسم من خلال البول ، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ج التوت والكيوى والجوافة والجير الحلو والبرتقال والطماطم والخضروات الورقية الخضراء.

4 _ عصير الفاصوليا الفرنسية

العلاج الفعال الآخر الذى يمكنك الاعتماد عليه هو عصير الفاصوليا الفرنسية ، كل ما عليك فعله هو استهلاكه مرتين يوميا لعلاج النقرس أو تقليل مستويات حمض اليوريك

5_ خل حمض التفاح

خل التفاح هو أيضا فعال فى إدارة النقرس ، شرب 2 ملاعق كبيرة من الخل مختلطة مع 1 كوب من الماء مرتين يوميا تعالج النقرس.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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