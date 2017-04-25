مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا

يقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات القوية في دوريات وكؤوس أوروبا المختلفة ودوري أبطال آسيا.
وتستعرض فيتو مواعيد أبرز المباريات.
الدوري الإنجليزي الممتاز 2016/2017
تشيلسي مع ساوثهامتون 9:00 مساء
كأس ألمانيا
بوروسيا مونشنجلادباخ مع آينتراخت فرانكفورت 8:45 مساء
كأس فرنسا 2016/2017
أنجيه مع جانجون 9:00 مساء
دوري أبطال آسيا 2017
جامبا أوساكا مع ادلايد يونايتد 12:00 ظهرا
سوون سامسونج بلووينجز مع كاواساكي فرونتال 12:00 ظهرا
جيانجسو سونينج مع جيجيو يونايتد 1:35 ظهرا
لوكوموتيف طشقند مع التعاون 2:00 ظهرا
ايسترن مع جوانجزو إيفرجراند 2:00 ظهرا
الفتح مع إستقلال خوزستان 5:00 مساء
استقلال طهران مع الأهلي 5:45 مساء
الجزيرة مع لخويا 6:00 مساء
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سبورتينج خيخون مع إسبانيول 7:30 مساء
غرناطة مع مالاجا 8:30 مساء
أتلتيكو مدريد مع فياريال 9:30 مساء
المصدر : فيتوإعلان - Ads إعلان - Ads