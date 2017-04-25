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بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها

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بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها

حدثت تكهنات كثيرة، عن سبب الإفراج عن الناشطة المصرية الحاملة للجنسية الأمريكية، آية حجازي، فمن تلك التكهنات  أن سبب الإفراج هو ضغط الرئيس الأمريكي على الرئيس ، أو تقرّب الرئيس السيسي لترامب ولكن نجد، الفريق   أسامة همام وكيل، أول جهازالمخابرات العامة المصرية الأسبق يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن آية حجازي.

حيث أكد الفريق أسامة همام، أن الإفراج عن الناشطة آية حجازي، جاء في صفقة تبادلية بين وأمريكا فقد أفرجت الولايات المتحدة الأمريكية، عن الجاسوس المصري المسجون في أمريكا ” مصطفى عواد”  في مقابل إفراج المصرية  عن الناشطة  “آية حجازي”

وتابع أسامة همام، أن استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للناشطة آية حجازي بشكل مبالغ فيه؛ بهدف الدعاية له  كرئيس، ولكي يثبت للمجتمع الأمريكي أنه نجح فيما فشل فيه أوباما.

من هى آية حجازي؟

الاسم :- آيه محمد نبيل حجازي.

الجنسية:- المصرية والأمريكية.

العمر:-  28 عاما، وموليد 1989

الحالة الاجتماعية:- متزوجة من المصري، محمد حسانين مصطفى فتح الله.

العمل في مصر:-  أسست وزوجها في عام 2013 مؤسسة لرعاية الأطفال تحمل اسم “جمعية بلادي” لرعاية أطفال الشوارع والأطفال المهملين في مصر.

التهمة:-  أُلقى القبض عليها  بتهمة “تأسيس جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال وهتك عرضهم.”

 

 

المصدر : مصرفايف

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