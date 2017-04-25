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بالصور || حصول محافظه دمياط علي كأسان للسنه الثالثه على التولي في المسابقه الدوليه لبرمجه وتصميم الروبوت Fll بالقريه الذكيه

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بالصور || حصول محافظه دمياط علي كأسان للسنه الثالثه على التولي في المسابقه الدوليه لبرمجه وتصميم الروبوت Fll بالقريه الذكيه بالصور || حصول محافظه دمياط علي كأسان للسنه الثالثه على التولي في المسابقه الدوليه لبرمجه وتصميم الروبوت Fll بالقريه الذكيه

حصدت محافظه دمياط علي كأسان للسنه الثالثه على التولي في المسابقه الدوليه لبرمجه وتصميم الروبوت Fll بالقريه الذكيه حيث شارك فريقين الفريق الاول تابع لمديريه التربيه والتعليم بدمياط من مدرسه اللغات الرسمية الجديده وحصل على كاس في مجال تصميم الروبوت وميكانيزم الحركه والفريق الثاني من مركز كتاليست للتدريب من طلاب المدارس الخاصه حيث حصد كاس في مجال فرق العمل الناجح لبرمجه الروبوت .
 
أعضاء الفريق :
 
ا خالد عبد الوهاب شبانه المدرب العام لمسابقه الروبوت بدمياط
خالد يوسف مدرب الفريق
ا رحاب صبري مشرفة الفريق
 
اعضاء الفريق :
 
1- كريم ابو زياده
2- همس عبد الحميد
3- عبد الرحمن الاطروش
4- اواب الطرابيلي
5- معاذ عبد المنعم
6- شذا الشاذلي
7 اسما حرز
وسيقام لهم حفل تكريم تحت رعاية المحافظة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط .
 
 
 
 

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رئيس قسم الأخبار