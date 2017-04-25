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وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

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وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

أشادت سلطات الأمن ، بأخلاق  وأمانة المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية؛ بسبب رفضهم للمال الحرام  وعدم أخذهم أموال ليست من حقهم، حيث  شهدت منطقة جدة بالسعودية واقعة أجبرت السلطات السعودية على الإشادة بأمانة المصريين.

فقد وقع خلل في إحدى ماكينات الصرف الآلى التابعة لأحد البنوك بمحافظة جدة السعودية، واُكتشف ذلك الخلل من خلال فردين مصريين، فقد كان الأول يسحب مبلغ 500 ريال سعودي ففوجئ بخروج مبلغ 24000 ريال، وسحب الفرد الثاني مبلغ 2500 ريال ففوجئ بخروج ملبغ 15000 ريال .

 

فاصطحب المصريان بعضهما البعض، إلى قسم الشرطة بمنطقة جدة، وردا المبالغ الزائدة وحرر المصريان محضر بالواقعة وبمكان الخلل في ماكينة الصرف الآلي.

الأمر الذي جعل السلطات السعودية، ووسائل الإعلام السعودية، فضلا، عن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يشيدون بأمانة وأخلاق المصريين.

 

المصدر : مصرفايف

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