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بالفيديو: بشرى سارة لجميع الموظفين العاملين بالدولة خلال أيام وقبيل شهر رمضان الكريم

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بالفيديو: بشرى سارة لجميع الموظفين العاملين بالدولة خلال أيام وقبيل شهر رمضان الكريم بالفيديو: بشرى سارة لجميع الموظفين العاملين بالدولة خلال أيام وقبيل شهر رمضان الكريم

ساق اليوم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب جبالي المراغي، بشرى سارة لجميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

حيث قال المراغي أنه يوجد نية حقيقية لدى المصرية من أجل جميع المشاكل في قطاع الغزل والنسيج خلال الفترة القبلة، وأضاف أنه قبل شهر رمضان الكريم سوف يتم صرف منحة عيد العمال لكل الموظفين العاملين بالدولة

 

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع علي قناة “الحياة” الفضائية، أنه جاري العمل علي إنهاء مشروع قانون العمل الجديد، مؤكداً أنه سيتم فتح حوار مجتمعي مع أصحاب الأعمال والعمال، وأنه خلال شهر سننتهي من مناقشات المشروع، وبعدها يتم النقاش في مشروع قانون النقابات العمالية

 

المصدر : مصرفايف

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