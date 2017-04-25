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رسلان عن «سد النهضة»: دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لإثيوبيا

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رسلان عن «سد النهضة»: دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لإثيوبيا رسلان عن «سد النهضة»: دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لإثيوبيا

التحرير

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قال الدكتور هاني رسلان، الخبير فى الشؤون الأفريقية، إن الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ستحدد السياسة التشغيلية له، وحجم بحيرة السد، مشيرًا إلى أن دراسات المكاتب الاستشارية «ليست ملزمة» للجانب الإثيوبي.

وأضاف رسلان، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، المذاع على شاشة «الغد» ، أنه سيكون هناك جولة مفاوضات أخرى حول دراسات المكاتب الاستشارية، لافتًا إلى أن تحديد اسم المكتب الاستشاري لدراسات السد استمر نحو عامين كاملين، مشددًا على أن إثيوبيا شرعت فى بناء السد دون القيام بدراسات كاملة ووافية حول آثاره.

وأوضح أنه كان هناك مماطلة من الجانب الإثيوبي فى محاولة لكسب الوقت، لافتًا إلى أن القضية محل النقاش والخلافات تدور حول سنوات الملء.

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التحرير

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