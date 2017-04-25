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فيديو.. حساسين عن «نسر كفر الشيخ»: عرف إن محدش هينقذه غير المحافظ

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فيديو.. حساسين عن «نسر كفر الشيخ»: عرف إن محدش هينقذه غير المحافظ فيديو.. حساسين عن «نسر كفر الشيخ»: عرف إن محدش هينقذه غير المحافظ

التحرير

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تحدث الإعلامي سعيد حساسين عن واقعة لجؤ «نسر» إلى ديوان عام المحافظة كفر الشيخ، للحماية من قطيع غربان أرادوا النيل منه، وصدور أوامر من المحافظ اللواء السيد نصر، بحمايته ورعايته وتقديم الخدمة البيطرية الواجبة له، احتراما لكونه نسرا، حتى لو هرب من الغربان، بحسب ما جاء في بيان صادر عن محافظ كفر الشيخ.

وقال حساسين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، المذاع على قناة «العاصمة»، ساخرًا: «النسر أول ما شاف يافطة المحافظة عرف إن محدش هينقذه غير المحافظ، فدخل وقاله ألحقني يا سيادة المحافظ فيه شوية غربان بتجري ورايا وبتضربني».

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التحرير

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