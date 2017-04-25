فيديو.. أديب عن «المصارف الملوثة»: الناس بقت عاملة زي «سلاحف النينجا»

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علق الإعلامي عمرو أديب، على تقرير أعده فريق عمل بر نامجه عن المصارف الملوثة بمياه الصرف الصحي والمجاري المكشوفة، قائلًا: «أنا عندي اقتراح، أحنا بطلنا ناكل السمك عشان مش موجود، وبطلنا أكل اللحمة عشان غالية، فأحنا نبطل أكل الخضروات والفواكة كمان، ونكتفي بالمياه بس».

وقال أديب، خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي»: «الناس اللي عايشة في المناطق ديه بقت عاملة زي سلاحف الننجا، هيحصل إيه لو قرروا ينظفوا هذه المصارف».

وهاجم وزيرا الري والبيئة: «ياجماعة ما تعملوا شغلكم، بتروحوا الشغل بتعملوا إيه؟ إحنا كده هنخلق فيروس سي وإم وإن وإف».