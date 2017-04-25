فيديو.. «أوقاف القليوبية»: بعض أحاديث الإسراء والمعراج مدسوسة على النبي

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نفى الشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، التصريحات التي نُسبت له بأن 60% من الأحاديث حول رحلة الإسراء والمعراج مدسوسة وغير حقيقية، موضحًا أنه لم يصرح بتلك الكلمات في احتفالية شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بنها بهذه المناسبة.

وأضاف أبو حبسة خلال مداخلة هاتفية أمس الاثنين في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أنه صرح فقط بأن هناك أحاديث مدسوسة على النبي عليه السلام لم يلفظها وبعض الكتب الدينية الكبرى دونت بأن تلك الأحاديث ضعيفة ولم تنسب للرسول.

وتابع :«يجب نقل تصريحاتي بلا تزييف، ومُصر على أن هناك بعض الأحاديث غير صحيحة»، مناشدًا جميع وسائل الإعلام بتوخي الحذر في استضافة ما يطلقون على أنفسهم شيوخ الدين ويطلقون الفتاوى دون علم ولا سند في الدين وتثير الشكوك عند الشباب وتشتت أفكارهم.