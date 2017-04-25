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فريق كرة اليد بالنادي الأهلي يصل بكأسي السوبر والكؤوس الإفريقية

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فريق كرة اليد بالنادي الأهلي يصل بكأسي السوبر والكؤوس الإفريقية فريق كرة اليد بالنادي الأهلي يصل بكأسي السوبر والكؤوس الإفريقية

التحرير

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وصلت بعثة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة على متن طائرة الخطوط المغربية القادمة من كازبلانكا، بكأسي "السوبر والكؤوس الإفريقية".

وكان في استقبال البعثة بالمطار اللواء شرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي وعدد من المسئولين بالنادي، بالإضافة إلى عدد من أهالي لاعبي الفريق والجماهير لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق الإنجاز التاريخي.

وتضم قائمة الأهلي 18 لاعبًا، وهم: كريم السعيد ومحمد إبراهيم ومحمد عبد الوارث وعمرو القليوبي والسيد محمد السيد وأحمد عبد الرحمن وإسلام حسن وإبراهيم المصري وعمر الوكيل ومحمود فايز نعيم ومصطفى بشير ومحمد علي عبد المطلب ومصطفى خليل ومحمود عاصم حماد وهادي رفعت وممدوح طه ويحيى الدرع وأبو الفتوح أحمد أبو الفتوح.

وكان فريق رجال كرة اليد بالأهلي قد توِّج فى المغرب بكأس السوبر على حساب ، بعد الفوز عليه 29-23، ثم خاض بعده منافسات بطول كأس الكؤوس الإفريقية التي توِّج بلقبها على حساب فريق الحمامات التونسي في النهائى بنتيجة 31-22.

 

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التحرير

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