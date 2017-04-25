أخبار عاجلة

8 الصبح - د/سها عيد توضح ما هي النباتات التى تجذب الطاقة الإيجابية فى المنازل -
8 الصبح - "جوليا روبرتس" تفوز بلقب أجمل إمرأة للمرة الخامسة فى تاريخها الفني -
8 الصبح - إنفراد لـ8 الصبح : شريهان بدأت تصوير بروفات مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال -
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. خبير أمني منتقدًا طول مراحل التقاضي: ننشئ جيلًا جديدًا من الإرهاب

Google+ Print
فيديو.. خبير أمني منتقدًا طول مراحل التقاضي: ننشئ جيلًا جديدًا من الإرهاب فيديو.. خبير أمني منتقدًا طول مراحل التقاضي: ننشئ جيلًا جديدًا من الإرهاب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، إن العدالة تشهد تباطؤ شديد في صدور أحكام ناجزة تعيد الحق إلى أصحابه، متسائلًا: «لماذا هذا التباطؤ؟ وإيه السبب؟».

وعلق أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»، على الحكم القضائي الصادر من محكمة الجنايات الذي أقر بإحالة 20 متهمًا للمفتي على خلفية اشتراكهم في أعمال عنف في مذبحة كرداسة: «هو ليه حكم على 20 متهمًا فقط، الباقي فين؟! أين وزارة العدل لتقول رأيها؟».

وطالب بالأسراع في إجراءات التقاضي، بقوله: «هو القانون ده قرآن؟ وأين مجلس النواب من هذه التعديلات؟ نحن بذلك ننشئ جيلًا جديدًا من الإرهاب، نحن لا نتحدث في ألغاز، ولم أر أغرب من ذلك في حياتي، فمثل هذه القضايا لا تستخدم فيها القوانين العادية»، منتقدًا طول مراحل التقاضي التي يمر بها القضاء العادي لإصدار حكمًا نهائيًا.

يذكر أنه في 2 فبراير 2015، أصدر المستشار محمد ناجي شحاتة، حكما بإعدام 183 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة» إلا أن محكمة النقض ألغته، وأمرت بإعادة محاكمتها مرة أخرى، وأمس أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإحالة 20 متهما للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. وفي انتظار معرفة مصيرها في جلسة 2 يوليو القادم.


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها

بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها

بالفيديو: بشرى سارة لجميع الموظفين العاملين بالدولة خلال أيام وقبيل شهر رمضان الكريم

بالفيديو: بشرى سارة لجميع الموظفين العاملين بالدولة خلال أيام وقبيل شهر رمضان الكريم

فيديو.. لميس الحديدي: بابا الفاتيكان «يغسل أقدام» المسلمين

فيديو.. لميس الحديدي: بابا الفاتيكان «يغسل أقدام» المسلمين