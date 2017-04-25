فيديو.. خبير أمني منتقدًا طول مراحل التقاضي: ننشئ جيلًا جديدًا من الإرهاب

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قال اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، إن العدالة تشهد تباطؤ شديد في صدور أحكام ناجزة تعيد الحق إلى أصحابه، متسائلًا: «لماذا هذا التباطؤ؟ وإيه السبب؟».

وعلق أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»، على الحكم القضائي الصادر من محكمة الجنايات الذي أقر بإحالة 20 متهمًا للمفتي على خلفية اشتراكهم في أعمال عنف في مذبحة كرداسة: «هو ليه حكم على 20 متهمًا فقط، الباقي فين؟! أين وزارة العدل لتقول رأيها؟».

وطالب بالأسراع في إجراءات التقاضي، بقوله: «هو القانون ده قرآن؟ وأين مجلس النواب من هذه التعديلات؟ نحن بذلك ننشئ جيلًا جديدًا من الإرهاب، نحن لا نتحدث في ألغاز، ولم أر أغرب من ذلك في حياتي، فمثل هذه القضايا لا تستخدم فيها القوانين العادية»، منتقدًا طول مراحل التقاضي التي يمر بها القضاء العادي لإصدار حكمًا نهائيًا.

يذكر أنه في 2 فبراير 2015، أصدر المستشار محمد ناجي شحاتة، حكما بإعدام 183 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة» إلا أن محكمة النقض ألغته، وأمرت بإعادة محاكمتها مرة أخرى، وأمس أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإحالة 20 متهما للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. وفي انتظار معرفة مصيرها في جلسة 2 يوليو القادم.



