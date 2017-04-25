تكريم 65 طالبا وطالبة من أبناء المعلمين المتفوقين دراسيا بأسيوط

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كرمت لجنة نقابة المعلمين بقسم ثاني أسيوط أمس الاثنين 65 طالبا وطالبة من أوائل أبناء المعلمين من أعضاء النقابة، لتميزهم وتفوقهم الدراسى في الشهادات والمراحل الدراسية المختلفة، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التى أقيمت بنادى أسيوط الرياضى، وفقا لما ذكره سيد الشريف رئيس اللجنة الاجتماعية والرحلات بلجنة قسم ثان.

وأشار الشريف إلى أن الاحتفالية أقيمت بحضور قيادات النقابة والمسئولين عن العملية التعليمية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط حيث شارك حسن يوسف رئيس اللجنة النقابية بثان أسيوط وبحضور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام وعبد الفتاح أبو شامة رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة وعبد الناصر عبد البصير مدير عام إدارة أسيوط ومحمود معوض وكيل إدارة أسيوط التعليمية وأحمد حسين أمين الصندوق.

وتم خلال الاحتفالية توزيع الشهادات والهدايا على الطلاب المكرمين وهم 25 طالبا فى المرحلة الابتدائية و28 فى المرحلة الإعدادية و12 طالبا فى الثانوية بحضور أسرهم وأعضاء النقابة.