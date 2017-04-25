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شقيقة أسمن امرأة بالعالم: أطباء الهند يعاملونا كـ«متسولين» ويسبونا.. وإيمان في غيبوبة

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شقيقة أسمن امرأة بالعالم: أطباء الهند يعاملونا كـ«متسولين» ويسبونا.. وإيمان في غيبوبة شقيقة أسمن امرأة بالعالم: أطباء الهند يعاملونا كـ«متسولين» ويسبونا.. وإيمان في غيبوبة

التحرير

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اشتكت شيماء عبد العاطي، شقيقة إيمان أسمن سيدة في العالم المصرية "إيمان"، من سوء المعاملة من قبل الأطباء الهنديين معها هي وأختها، مؤكدة أنهم لا يسعون إلا وراء الشهرة.

وأضاف شيماء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»: «شقيقتي لم تمشِ خطوة واحدة منذ 25 عامًا على قدميها، وطبيب الهند طلب مني العودة لمصر بعد زيارة السفير المصري لها الجمعة الماضية، وسنعود خلال أيام للقاهرة لكني لا أعرف كيف سأعود بها».

وذكرت: «الفريق الطبي الهندي عديم الإنسانية، ويتخذون حالة إيمان لتحقيق الشهرة، وتعرضت للسب والشتم، كما أن الفريق الطبي يتعامل معنا على إننا فقراء وأتينا للتسول منهم».

وتابعت شيماء: «إيمان منذ أول يوم وصلت فيه إلى الهند، وهي مصابة بغيبوبة لا نعرف سببها حتى الآن، بجانب تشنجات في المخ، ووعيها بدأ يقل، وحالتها الصحية في تدهور مستمر».

واستمكلت: «إيمان تبلغ 36 عامًا، وولدت بمشكلة طبية وسافرت لليونان لتلقي العلاج هناك بصحبة والدي، وموضوع نقص وزنها فشل، ولم تستطع الذهاب للمدرسة بسبب تقلص قدميها».

وأضافت شقيقة إيمان: «الفريق الطبي حصل على أفضل جائزة بسبب حالة إيمان، وقرر التخلص من الدجاجة التي تبيض ذهبًا لهم».

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التحرير

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