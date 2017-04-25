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فيديو.. الغيطي مداعبًا خطيب «السيدة نفيسة»: «أنت أشطر أخواتك»

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فيديو.. الغيطي مداعبًا خطيب «السيدة نفيسة»: «أنت أشطر أخواتك» فيديو.. الغيطي مداعبًا خطيب «السيدة نفيسة»: «أنت أشطر أخواتك»

التحرير

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داعب الإعلامي محمد الغيطي، إمام  مسجد السيدة نفيسة الشيخ عبدالله رشدي، على الهواء، قائلًا له: «أنت أشطر أخواتك».

وقال رشدي، خلال لقائه ببرنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «ltc»، إنه لا يستطيع أحد أن يفرض رأيه على الآخر، ولكن رسالة عالم الأزهر تكمن في تقديم النصيحة وللآخر حرية الاختيار إما العمل بها أو تركها.

واستشهد بقوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا».

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التحرير

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