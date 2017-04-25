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فيديو.. زوجة شهيد بـ«مذبحة كرداسة»: محدش يقولى مبروك.. فين العدل؟

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فيديو.. زوجة شهيد بـ«مذبحة كرداسة»: محدش يقولى مبروك.. فين العدل؟ فيديو.. زوجة شهيد بـ«مذبحة كرداسة»: محدش يقولى مبروك.. فين العدل؟

التحرير

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قالت نجلاء سامى، زوجة العميد الشهيد عامر عبد المقصود، نائب مأمور مركز شرطة كرداسة، إنها تعاني منذ أربع سنوات لاستشهاد زوجها، وفوجئت بأن المتهمين في مذبحة كرداسة التي كان زوجها أحد ضحاياها، عددهم 20 فقط.

وأضافت نجلاء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»، مساء أمس: «فين سامية شنن من الناس اللي اتحكم عليها؟ ليه لم تحال أوراقها إلى فضيلة المفتي؟ أنا بيتي أتخرب محدش يقولى مبروك.. بأي حكم وبأي دين، القضاء لم يقل كلمة تنصفنا اليوم، وفى الأخر إعدام 20 فقط، ده لو رايحين نفتح عكة ما كنش حصل كده.. فين العدل ماتقليش أقعد استنى أحكام تاني».

وتابعت: «أربع سنين مش عارفين نفتح بُقنا.. أنا عارفه إن حقه مش هيرجع وحقه عن ربنا، الناس مش هتحس بالنار اللي جوانا.. أنا مش هعترف بأحكام القضاء، أنا معنديش أمل في الحكم اللي هيصدر يوم 2-7».

شذكر أن سامية شنن، التي أشارت لها زوجة عبد المقصود، أصدر المستشار محمد ناجي شحاتة، في 2 فبراير 2015، حكما بإعدامها و182 متهما آخرين في القضية، إلا أن محكمة النقض ألغته، وأمرت بإعادة محاكمتها مرة أخرى، وأمس أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإحالة 20 متهما للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، ليس من بينهم «شنن»، لتصبح خارج نطاق الإعدام، وفي انتظار معرفة مصيرها في جلسة 2 يوليو المقبل.

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التحرير

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