فيديو| رمضان يكشف عن نجمه المفضل عالميا.. وأغرب موقف تعرض له في ستوك

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كشف النجم المصري، رمضان صبحي، المحترف في صفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي، أن إبراهيم أفيلاى، ومونييسا، وبرونو مارتينس، هم أصدقاءه المقربين داخل الفريق، مشيرًا إلى قام بالتعرف على بعض المصريين في مدينة مانشستر التي يعيش بها.

وأضاف «رمضان» خلال لقاءه بحلقة أمس الاثنين، من برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه إسعاد يونس، على قناة CBC، أن أغرب المواقف التي تعرض لها منذ انتقاله إلى ستوك، هو مشاركته كأساسي في 5 مباريات متتالية، مؤكدًا أنه كان يشعر بالحزن والاحباط لخروجه من قائمة الفريق في بداية الموسم.

وعن لاعب المفضل، قال النجم الدولي، أن البرازيلي روبينيو، لاعب ريال مدريد السابق، كان أكثر اللاعبين الذين ينالون اعجابه على الصعيد العالمي، متمًا أنه على المستوى المحلي كان بالطبع محمد أبو تريكة، إلى جانب محمد بركات، ونجم الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا.

واستكمل، أنه لا يفكر كثيرًا في احراز الأهداف، وأن أكثر ما يركز عليه هو الظهور بشكل جيد، وتنفيذ تعليمات المدير الفني، ومساعدة فريقه.