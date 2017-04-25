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وزير التنمية و٦ محافظين يتفقدون مصانع «وظيفتك جنب بيتك» في القليوبية

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وزير التنمية و٦ محافظين يتفقدون مصانع «وظيفتك جنب بيتك» في القليوبية وزير التنمية و٦ محافظين يتفقدون مصانع «وظيفتك جنب بيتك» في القليوبية

التحرير

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يتفقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ومحمد سعفان وزير القوى العاملة اليوم الثلاثاء مصانع «وظيفتك جنب بيتك» بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر في محافظة القليوبية.
ويرافق الوزيرين فى جولتهما اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية واللواء أحمد صقر محافظ الغربية واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية.
ومن المقرر أن يعقد الوزراء والمحافظون اجتماعا موسعا بمجلس المدينة مع أصحاب المصانع والعاملين بها والمواطنين للاستماع إلى مشاكلهم والرد على استفساراتهم.

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التحرير

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