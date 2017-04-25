«ومين يعوضها».. والد «جنى» للسيسي: «يرضيك الأطباء يتسببوا في قطع إيد بنتي»

اتهمت أسرة طفلة في البحيرة أطباء مستشفى أبو المطامير بالتسبب في بتر يد ابنتها التي تدعى "جنى" من قرية الدمينات.

وقال صبرى محمد والد الطفلة التي لم يتعد عمرها عاما، لـ"التحرير"، إن سيارة صدمت طفلته أمام منزله ما أدى إلى كسر في يدها، وعلى الفور انتقل إلى مستشفى أبو المطامير وقام الأطباء بتجبيرها، مشيرا إلى أن يدها كان بها قطع في الأوتار وتم التجبير عليه ثم تم تحويلها إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية، بحسب قوله.

وأضاف صبري: "وصلت للمستشفى الجامعى التي شهدت أصعب 18 يوما من إهمال طبي فقاموا بتجبيس يد جنى دون عمل الأشعة حتى أثر على يد الطفلة لأنهم لم ينظروا للوتر وتسبب فى غرغرينة وأدى ذلك إلى بتر يد الطفلة التى لم يتعد عمرها عام وضاع مستقبلها بسبب الإهمال الطبي".

واتهم والد الطفلة الأطباء فى الإسكندرية والبحيرة بالإهمال وقطع يد طفلته، مضيفا: "مشوفتش النوم من بعد اللي حصل لبنتي".

وطالب والد الطفلة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحاسبة المقصرين فى مستسفى الإسكندرية وأبو المطامير، قائلا: "يرضيك ياريس يقطعوا إيد الأطفال بسبب الإهمال.. يرضيك يناموا بعد إهمالهم واحنا مش جايلنا نوم".