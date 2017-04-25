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فيديو| رمضان صبحي: لم أصدق نفسي وأنا بجوار أجويرو ويايا توريه

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فيديو| رمضان صبحي: لم أصدق نفسي وأنا بجوار أجويرو ويايا توريه فيديو| رمضان صبحي: لم أصدق نفسي وأنا بجوار أجويرو ويايا توريه

التحرير

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قال النجم المصري رمضان صبحي، المحترف في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، إنه لم يصدق نفسه قبل انطلاق مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، لوقوفه بجوار النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والإيفواري يايا توريه.

وأضاف «رمضان»، خلال لقائه بحلقة أمس الإثنين، من برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه إسعاد يونس، على قناة CBC، أنه يعلم جيدًا الأسباب التي دفعت بعض اللاعبين المصريين للعودة بعد رحلة احتراف قصيرة، مؤكدًا يحاول الابتعاد عنها.

وأكد النجم الدولي، أنه مرتبط بالنادي الأهلي منذ أن كان في مرحلة الناشئين، متمنيًا أن يحالفه التوفيق في مسيرته الاحترافية بأوروبا.

 

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التحرير

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