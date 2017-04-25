سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 25/4/2017 .. و إنخفاض ملحوظ في سعر الأسمنت

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
سعر الحديد اليوم الثلاثاء :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|9600 جنيه
|9600 جنيه
|حديد بشاي
|9550 جنيه
|9550 جنيه
|حديد العتال
|9530 جنية
|9530 جنية
|حديد عطيه
|9480 جنيه
|9480 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|9490 جنية
|9490 جنيه
|حديد المصريين
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر ستيل
|9020 جنية
|9020 جنيه
|حديد العشري
|9350 جنيه
|9350 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الجيوشي
|9350 جنيه
|9350 جنيه
|حديد مصر ستيل
|9350 جنيه
|9350 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء :
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|733 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|713 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|760 جنيه
|الفهد
|الفهد
|680 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|703 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|715 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|710 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|700 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|705 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|713 جنيه
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|698 جنيه
|أسمنت العريش
|العسكري
|700 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|695 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|708 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|713 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|713 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|683 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|713 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|698 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|710 جنية
|السويدي
|السويدي
|723 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|703 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|700 جنية
المصدر : مصر 365