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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء  :

السعر العالمي :1,274.65 دولار أمريكي .

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 734
عيار 22 673
عيار 21 642
عيار 18 550
عيار 14 428
عيار 12 367
الاونصة 22,819
الجنيه الذهب 5,136
الكيلو
733,714

 

المصدر : مصر 365

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