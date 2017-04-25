سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء :

السعر العالمي :1,274.65 دولار أمريكي .

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 734 عيار 22 673 عيار 21 642 عيار 18 550 عيار 14 428 عيار 12 367 الاونصة 22,819 الجنيه الذهب 5,136 الكيلو

733,714

شبكةعيونالإخبارية

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