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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

شهد سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 18.10 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 18.5 جنيه مصري في بنك مصر  ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك :

البنك

 سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 18.0500 18.1500
مصرف ابو ظبي 18.0800 18.1700
البنك المصري الخليجي 18.0700 18.1700
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0500 18.1500
بنك القاهرة 18.0500 18.1500
بنك الاسكندرية 18.0000 18.1000
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 18.0382 18.1409
بنك مصر 17.9500

18.0500

بنك بلوم مصر

 18.0500 18.1500
بنك فيصل 18.0000 18.1000
كريدي أجريكول 18.1000 18.2000
بنك التعمير والإسكان 18.0500 18.1500
بنك بيريوس 18.0500 18.1500
بنك قناة السويس 18.0000 18.1000
المصرف المتحد 18.0500 18.1500
البنك التجاري الدولي 18.0500 18.1500
المصري لتنمية الورادات 18.0500 18.1500
البنك الأهلي المتحد 18.0700 18.1700

بنك المشرق

 18.0700 18.1700
بنك الاستثمار العربي 18.0500 18.1500
البنك الأهلي اليوناني 18.0500 18.1500
بنك HSBC 18.1000 18.2500
بنك عودة 18.0500 18.1500
بنك سايب 18.0000 18.1000
بنك الإئتمان الزراعي 17.9500 18.0500

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.14 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.18 جنيه مصري .

 

 المصدر: مصر فايف

 

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