أخبار عاجلة

8 الصبح - د/سها عيد توضح ما هي النباتات التى تجذب الطاقة الإيجابية فى المنازل -
8 الصبح - "جوليا روبرتس" تفوز بلقب أجمل إمرأة للمرة الخامسة فى تاريخها الفني -
8 الصبح - إنفراد لـ8 الصبح : شريهان بدأت تصوير بروفات مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال -
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

بالفيديو || إليسا تحرج رزان مغربي في حفل جوائز الموسيقى العربية : «في كلمة بدي قولها»

Google+ Print
بالفيديو || إليسا تحرج رزان مغربي في حفل جوائز الموسيقى العربية : «في كلمة بدي قولها» بالفيديو || إليسا تحرج رزان مغربي في حفل جوائز الموسيقى العربية : «في كلمة بدي قولها»

تتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، للفنانة إليسا أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الموسيقى العربية، والتي حصلت في الحفل على 4 جوائز، منها جائزة عن أفضل فنانة عربية، وأفضل شارة مسلسل وأغنية «ياريت»، وجائزة أفضل فنانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت إليسا كلماتها خلال الحفل، والتي أحرجت بها مباشرة الفنانة رزان مغربي، وقالت: «في كلمة بدي قولها وما تزعلي مني ولا تاخديها شخصية، رزان شكت أن أنا لما أخذت جائزة الموسيقى العالمية أن أنا دافعة حقها وقاعدة على قلبي هيك الشغلة، وبكل هذا بحب أقول أن كل الجوائز أخدتها عن جدارة».

وردت عليها «مغربي» بعد إحراجها قائلة: «بحبك يا إليسا، وأكيد بتستحقي الجائزة».

 

 

المصدر : المصري لايت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها

بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها

بالفيديو: بشرى سارة لجميع الموظفين العاملين بالدولة خلال أيام وقبيل شهر رمضان الكريم

بالفيديو: بشرى سارة لجميع الموظفين العاملين بالدولة خلال أيام وقبيل شهر رمضان الكريم

بالفيديو || إليسا تحرج رزان مغربي في حفل جوائز الموسيقى العربية : «في كلمة بدي قولها»

بالفيديو || إليسا تحرج رزان مغربي في حفل جوائز الموسيقى العربية : «في كلمة بدي قولها»

بالفيديو || حسام حسن : «لو عندي ربع إمكانيات الزمالك هاخد الدوري»

بالفيديو || حسام حسن : «لو عندي ربع إمكانيات الزمالك هاخد الدوري»