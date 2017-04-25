بالفيديو || إليسا تحرج رزان مغربي في حفل جوائز الموسيقى العربية : «في كلمة بدي قولها»

سمر العشري

تتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، للفنانة إليسا أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الموسيقى العربية، والتي حصلت في الحفل على 4 جوائز، منها جائزة عن أفضل فنانة عربية، وأفضل شارة مسلسل وأغنية «ياريت»، وجائزة أفضل فنانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت إليسا كلماتها خلال الحفل، والتي أحرجت بها مباشرة الفنانة رزان مغربي، وقالت: «في كلمة بدي قولها وما تزعلي مني ولا تاخديها شخصية، رزان شكت أن أنا لما أخذت جائزة الموسيقى العالمية أن أنا دافعة حقها وقاعدة على قلبي هيك الشغلة، وبكل هذا بحب أقول أن كل الجوائز أخدتها عن جدارة».

وردت عليها «مغربي» بعد إحراجها قائلة: «بحبك يا إليسا، وأكيد بتستحقي الجائزة».

المصدر : المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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