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أديب لـ«البرلمان»: بدل «الدمى الجنسية» ركزوا في الفواكه اللي هتضيع الجنسية

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أديب لـ«البرلمان»: بدل «الدمى الجنسية» ركزوا في الفواكه اللي هتضيع الجنسية أديب لـ«البرلمان»: بدل «الدمى الجنسية» ركزوا في الفواكه اللي هتضيع الجنسية

التحرير

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استنكر الإعلامي عمرو أديب، مطالبة نواب البرلمان بحظر بيع الدمى الجنسية في ، قائلًا: "أنا انتخبت نواب البرلمان عشان يتصدوا للدمى الجنسية؟!".

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E": "إحنا نسيبنا بقى من تجديد الخطاب الديني، ونتصدى للدمى الجنسية، تصدقوا بالله أنا في السن ده معرفش الدمى الجنسية شكلها إيه".

وتابع: "من باب أولى نبص ونركز في الفواكه اللي هتضيع الجنسية، بدل الدمية"، موضحًا أن عددًا من دول الخليج قرروا وقف استيراد بعض الفواكه والخضروات من مصر بسبب المبيدات، معلقًا: "وإحنا قاعدين نشوف الدمية والبامية بكام والفاصوليا الخضراء اللي ملهاش لازمة ديه بكام؟".

واستكمل: "أكلنا كله مرشوش رشة غير طبيعية، وإحنا بناكل وخلاص، مين الجهة اللي في مصر بقى تمنع عننا إحنا الأكل والفواكه ديه".

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التحرير

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