زوجة دومة: هناك أصوات داخل «لجنة العفو» ترفض باستماتة الإفراج عنه

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قالت نورهان حفظي، زوجة الناشط السياسي أحمد دومة، مساء الإثنين، إن «اسمه طُرح أكثر من مرة على لجنة العفو الرئاسي، ولكن هناك من يرفض باستماتة الإفراج عنه، على الرغم من وجود أصوات أخرى داخل اللجنة توافق على خروجه من السجن».

وأضافت نورهان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «دومة قد يخرج من السجن في حال تم قبول النقض في القضيتين التي يحاكم فيهما، ولكن في حال رفض أي نقض منهما سيقضي مدة العقوبة المُوقعة عليه».

وأشارت زوجة دومة، إلى أنها تفعل كل ما تستطيع فعله من أجل حصول زوجها على حقه، وتحاول توصيل صوته إلى كل من هو مؤمن بقضيته، متابعةً: «دومة في الحبس الانفرادي منذ 1234 يوم، وقدمنا بلاغًا للنيابة وشكوى للجنة حقوق الانسان في البرلمان، ولم يتغير شيء.. أحمد تعبان صحيًا وعنده مشاكل في الركبة والظهر».