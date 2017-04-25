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واعدا بحل مشاكلها.. محافظ دمياط لـ«غيط النصارى»: الاستجابة أصبحت سريعة

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واعدا بحل مشاكلها.. محافظ دمياط لـ«غيط النصارى»: الاستجابة أصبحت سريعة واعدا بحل مشاكلها.. محافظ دمياط لـ«غيط النصارى»: الاستجابة أصبحت سريعة

التحرير

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كتبت - سميرة حسن

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بوفد يمثل أهالي قرية غيط النصارى لبحث عدد من المطالب المتعلقة بالقرية.

وطلب الأهالي توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة دمسيسة بغيط النصارى، وأوضح المحافظ أنه خاطب شركة الغاز في هذا الشأن، وأكدت أنه تم تحديد المنطقة وسيتم عمل دراسة بالأماكن المطلوب التوصيل لها فنيا واقتصاديا، وحث أهالي المنطقة على التقدم للشركة للتوصيل.

وفيما يتعلق بفرش مسجد السواحل، أشار المحافظ إلى أن مديرية الأوقاف ستقوم بمعاينة المسجد للعرض على الوزارة، ووعد مدير عام مديرية الأوقاف بعمل صيانة شاملة لدورة مياه المسجد.

وأشاد الأهالي خلال اللقاء بجهود النظافة الملموسة بالقرية مطالبين بتخصيص سيارة جديدة للنظافة للارتقاء بمستوى الخدمة، وكلف المحافظ رئيس مدينة دمياط بتوفيرها من السيارات التي تم تخصيصها مؤخرا لمركز ومدينة دمياط.

وفيما يتعلق بمطالب القرية في أعمال الرصف أوضح محافظ دمياط أن شارع الوحدة المحلية مازالت فيه أعمال تحت الإنشاء وسيتم المعاينة وفي حالة الانتهاء من هذه الأعمال ستتم أعمال الرصف المطلوبة.

ووافق المحافظ على إدراج رصف شارع المنطقة بالبلاطات الخرسانية في شهر أغسطس المقبل وأصدر توجيهاته للمهندس ضياء عوض مدير عام الطرق بمعاينة طريق دمسيسة لعمل الصيانة اللازمة له.

وبشأن المطلب بتوفير نقطة إسعاف بغيط النصارى أكد المحافظ أنه تم عمل ربط بين خدمة الإسعاف والمستشفيات بالمحافظة وأن زمن الاستجابة أصبح سريعا في حالة تلقي أي بلاغات.

وعرض أهالي القرية مشكلة 55 أسرة قاموا بتوصيل الصرف الصحي بدون موافقات وتم عمل محاضر لهم وعليهم أحكام وغرامات مطالبين بعمل مصالحة بين الأهالي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجدولة المبلغ المطلوب، ووعد المحافظ ببحث هذه المشكلة مع رئيس الشركة ووضع الحلول اللازمة لها.

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