أخبار عاجلة

8 الصبح - د/سها عيد توضح ما هي النباتات التى تجذب الطاقة الإيجابية فى المنازل -
8 الصبح - "جوليا روبرتس" تفوز بلقب أجمل إمرأة للمرة الخامسة فى تاريخها الفني -
8 الصبح - إنفراد لـ8 الصبح : شريهان بدأت تصوير بروفات مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال -
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. منوعات

شاهد || بينما أنت تلهو هناك صبي جمع مليون دولار من بيع «الشرابات»: لديه الآن شركة

Google+ Print
شاهد || بينما أنت تلهو هناك صبي جمع مليون دولار من بيع «الشرابات»: لديه الآن شركة شاهد || بينما أنت تلهو هناك صبي جمع مليون دولار من بيع «الشرابات»: لديه الآن شركة

بينما كان برينان أجرانوف، الذي كان يبلغ من العمر 13 عامًا، يشاهد مباراة كرة سلة، لاحظ أن اللاعبين يرتدون جوارب طويلة سادة بيضاء اللون بنفس الشكل، فخطرت على باله فكرة مبتكرة، فتساءل كيف ستكون أشكال تلك الجوارب إذا أضاف عليها شيئًا جديدًا.

فتخيل أجرانوف أن تلك الجوارب ستكون أفضل إذا طبع عليها بعض الألوان والتصميمات، لتصبح مختلفة، وبالفعل قرر أن يعرض فكرته على والديه للبدء في تنفيذها، وبعد عدة محاولات، تمكن من إقناعهما وحصل على مبلغ من المال للقيام بذلك.

واستطاع الصبي تطوير فكرته بعد أن قضى 6 أشهر في البحث والعمل عليها، ليبدأ بعدها في التنفيذ ويتخذ من جراج منزله مكان للعمل، حسب ما ذكر موقع «إندي 100».

واشترى الصبي أعداد كبيرة من الجوارب البيضاء، بالإضافة لما لديه، وجهاز طباعة وضاغط حرارة، لبدأ تصاميمه التي سيطبعها على الجوارب.

وخلال 4 سنوات حقق الصبي نجاحًا كبيرًا في مشروعه، وأصبحت والدته شريكه له في المشروع، كما أصبح لديه 17 عاملًا، وموقع إلكتروني لبيع منتجاته، التي تُباع أيضًا على موقع «أمازون»، وموقع  «eBay»، وموقع «esty» للتسوق الإلكتروني، ولكن هدفه الآن هو طرح منتجه في المتاجر والأسواق.

فبينما كان من في عمره يلهون ويقضون أوقات مرحة، كان هو مشغولًا في بدء مشروعه، الذي حقق له ثروة بقيمة مليون دولار.

hoop.jpg

 

 

المصدر : المصري لايت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار