شاهد || بينما أنت تلهو هناك صبي جمع مليون دولار من بيع «الشرابات»: لديه الآن شركة

سمر العشري

بينما كان برينان أجرانوف، الذي كان يبلغ من العمر 13 عامًا، يشاهد مباراة كرة سلة، لاحظ أن اللاعبين يرتدون جوارب طويلة سادة بيضاء اللون بنفس الشكل، فخطرت على باله فكرة مبتكرة، فتساءل كيف ستكون أشكال تلك الجوارب إذا أضاف عليها شيئًا جديدًا.

فتخيل أجرانوف أن تلك الجوارب ستكون أفضل إذا طبع عليها بعض الألوان والتصميمات، لتصبح مختلفة، وبالفعل قرر أن يعرض فكرته على والديه للبدء في تنفيذها، وبعد عدة محاولات، تمكن من إقناعهما وحصل على مبلغ من المال للقيام بذلك.

واستطاع الصبي تطوير فكرته بعد أن قضى 6 أشهر في البحث والعمل عليها، ليبدأ بعدها في التنفيذ ويتخذ من جراج منزله مكان للعمل، حسب ما ذكر موقع «إندي 100».

واشترى الصبي أعداد كبيرة من الجوارب البيضاء، بالإضافة لما لديه، وجهاز طباعة وضاغط حرارة، لبدأ تصاميمه التي سيطبعها على الجوارب.

وخلال 4 سنوات حقق الصبي نجاحًا كبيرًا في مشروعه، وأصبحت والدته شريكه له في المشروع، كما أصبح لديه 17 عاملًا، وموقع إلكتروني لبيع منتجاته، التي تُباع أيضًا على موقع «أمازون»، وموقع «eBay»، وموقع «esty» للتسوق الإلكتروني، ولكن هدفه الآن هو طرح منتجه في المتاجر والأسواق.

فبينما كان من في عمره يلهون ويقضون أوقات مرحة، كان هو مشغولًا في بدء مشروعه، الذي حقق له ثروة بقيمة مليون دولار.

المصدر : المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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