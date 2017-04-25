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الأرصاد الجوية تحذر ا| انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على المحافظات التالية اليوم الثلاثاء

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الأرصاد الجوية تحذر ا| انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على المحافظات التالية اليوم الثلاثاء الأرصاد الجوية تحذر ا| انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على المحافظات التالية اليوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض درجة الحرارة خلال اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه سوف يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل خلال ساعات النهار مائل للبرودة على محافظات الوجه البحري، كما أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف ومائل للبرودة على كافة الأنحاء.

كما أضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات الوجه البحري ومدن شمال سيناء وسلاسل البحر الأحمر نظرا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وأوضحت الهيئة أن التقلبات الجوية هو أمر طبيعي ويعد من سمات فصل الربيع.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه سوف يستمر نشاط الرياح المكثف المحمل بالرمال والأتربة بالإضافة إلى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولي من الصباح الباكر على الطرق السريعة، ولهذا طالبت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر والقيادة الهادئة.

 

 

المصدر : فايف

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