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بالفيديو || حسام حسن : «لو عندي ربع إمكانيات الزمالك هاخد الدوري»

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بالفيديو || حسام حسن : «لو عندي ربع إمكانيات الزمالك هاخد الدوري» بالفيديو || حسام حسن : «لو عندي ربع إمكانيات الزمالك هاخد الدوري»

أكد حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عقب خسارة فريقه من ، بهدف دون رد، أن فريقه والجهاز الفني بذلوا أقصى جهد للظهور بأفضل صورة. 
 
وقال "حسام"، خلال لقائه على قناة "أون سبورت"، إن الغيابات التي يعاني منها أثرت على فريقه في ظل غياب أحمد شكري وأحمد سالم صافي للإصابة، مضيفًا أن الفوارق المادية والبشرية بين الزمالك وفريقه كانت لصالح المنافس، متابعًا "لو عندي ربع إمكانيات الزمالك هاخد الدوري". 
 
وأشار إلى أن مفاوضات القطبين مع لاعبي المصري تؤثر عليهم، ولكن لا يوجد بند يسمح بمعاقبة اللاعبين للتفاوض مع أي أندية.
 
وشدد على أنه من الأدب عدم الحديث مع لاعب مرتبط بعقد أثناء الموسم.
 
 
 
 
 

المصدر : صدى البلد

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