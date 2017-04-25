الأهلي وإكرامي وكوليبالي يواصلون تحطيم الأرقام القياسية

التحرير

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تغلب الأهلي على طنطا، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مساء أمس الإثنين، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض «التحرير» أبرز أرقام اللقاء

1-الأهلي

- واصل النادي الأهلى تفوقه التاريخي علي طنطا حيث يعد فوز اليوم هو التاسع تاريخيًا للفريق الأحمر ذهابًا وعودة على أبناء السيد البدوي.

- نجح الأهلي فى الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، حيث أن الأهلي هو الفريق الوحيد لم يذق طعم الخسارة، بعدما خاض 25 مباراة، حقق الفوز في 21، وتعادل فى أربع مباريات.

- حافظ الأهلي على نظافة شباكة للمرة العاشرة على ملعبه، والمباراة رقم 22 له هذا الموسم.

- سجل الأهلي في شباك منافسيه للمباراة السابعة على التوالي، وتعود آخر مباراة غاب فيها أبناء القلعة الحمراء عن التهديف كانت أمام الإسماعيلي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي فى الجولة الـ18.

- نجح الأهلي فى محافظة على نظافة شباكة خلال الشوط الأول فى جميع المسابقات هذا الموسم.

2- سليماني كوليبالي

- نجح سليماني كوليبالي في تسجيل هدفه الخامس أمام طنطا في المشاركة الخامسة له مع الفريق الأحمر خلال بطولة الدوري.

- أصبح سليماني كوليبالي أول لاعب أجنبي في تاريخ الأهلي يسجل 5 أهداف في أول 5 مباريات له في الدوري المصري الممتاز مع المارد الأحمر.

- حقق سليماني كوليبالي أفضل انطلاقه خلال مسيرته الكرويه مع الأهلي، حيث لم يسبق له تسجيل 5 أهداف في أول 5 مباريات مع أي من الفرق التى لعب معها.

3- حسام عاشور

- حسام عاشور صنع ثاني أهدافه مع الأهلي في الموسم الجاري، والهدفان سجلهما كوليبالي.

- عادل حسام عاشور رقمه فى موسم (2005-2006)، بعدما قام بصناعة هدفه الثاني هذا الموسم، الرقم الأفضل له في موسم واحد مع الأهلي.

- حسام عاشور كان أكثر لاعبي الفريقين فى مباراة اليوم استخلاصا للكرة بمعدل 20 كرة.

4- شريف إكرامي

- حافظ شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلي، على شباك فريقه نظيفة للمباراة التاسعة على التوالى، حيث كان آخر هدف استقبله شباكه في بطولة الدوري أمام المصري البورسعيدي في الأسبوع الـ16.

- عادل شريف إكرامي رقم عصام الحضري حارس وادي دجلة بوصوله للمباراة الـ21 التي يحافظ فيها على شباكه نظيفة في الدوري في موسم واحد.

- نجح إكرامي تحطيم رقم محمد خلف، حارس مرمى اتحاد الشرطة السابق، بعد الوصول للدقيقة 820 فى الحفاظ على نظافة شباكه، دون تلقيه أى أهداف ليحطم رقم خلف الذى توقف عند 783 دقيقة.