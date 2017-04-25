عبد الحفيظ: تواجد غالي ومتعب يقوي الأهلي.. وهذا سر تألق كوليبالي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ان تواجد حسام غالي، وعماد متعب في قائمة الفريق للموسم المقبل يمنح الفريق قوة اضافية، مؤكدًا أن مشاركتهما في المباريات بيد المدير الفني فقط.

وأضاف «عبد الحفيظ» خلال تصريحاته لقناة «الأهلي»، أن الجهاز الفني يركز حاليًا على حسم لقب الدوري، والفوز في المباريات المتبقية بالمسابقة، ثم التركيز على استكمال مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعن تألق المهاجم الإيفواري، سليماني كوليبالي، قال مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن هذا يرجع للدفع به في المباريات بالوقت المناسب، من حسام البدري، المدير الفني.

وتغلب الأهلي على طنطا، بهدف دون رد أحرزه كوليبالي، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مساء أمس، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.