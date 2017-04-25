بالفيديو.. حسام حسن: لم أتوقع «خوف» الزمالك من المصري

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قال حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، إنه كان يتمنى فوز فريقه على الزمالك، لكن الفريق الأبيض خطف نقاط المباراة بخطأ وارد في كرة القدم.

وأضاف «العميد»، خلال تصريحاته بحلقة أمس الإثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، أنه خاض اللقاء وهو يعاني من بعض الغيابات المؤثرة، لكنه لم يتوقع «خوف» البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض من فريقه، بدليل التغييرات المبكرة التي أجراها، وهو أسعده وجعله متعجبًا في الوقت ذاته خاصة أن الزمالك فريق كبير.

وتابع، أنه تحدث مع لاعبيه عقب المباراة وأكد أنه فخور بهم، مشيرًا إلى أن الخروج من بطولة الكونفدرالية الإفريقية جاء بشرف في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق البورسعيدي.

وعن مستقبله مع المصري قال «حسام»، أنه لا يعرف ماذا سيحدث، لكنه سعيد مع ناديه الحالي، متمًا أنه سيحدد مصيره بنهاية الموسم.