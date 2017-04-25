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بالفيديو.. البدري: سعدت بالعمل مع جوزيه أعظم مدرب في تاريخ الأهلي

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بالفيديو.. البدري: سعدت بالعمل مع جوزيه أعظم مدرب في تاريخ الأهلي بالفيديو.. البدري: سعدت بالعمل مع جوزيه أعظم مدرب في تاريخ الأهلي

التحرير

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قال حسام البدري، المدير الفني للأهلي، إنه محظوظ لتحقيق حلمه بتدريب النادي الأحمر، مؤكدًا أنه كان سعيدًا بالعمل مع البرتغالي مانويل جوزيه، أعظم مدرب في تاريخ النادي.

وعن أداء فريقه في المباريات الاخيرة، أشار «البدري»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الاثنين، من برنامج «مع شوبير»، الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن الفريق لديه مجموعة متميزة من اللاعبين حاليًا، موضحًا أنه عالج النقص في مركز لاعب الوسط المهاجم.

وتابع، «وجدنا أكثر من بديل في كل مركز وعوضنا الغيابات، ولم نحسم الدوري حتى الآن رغم أفضليتنا»، مضيفًا أن الجهاز الفني بذل جهدً كبيرًا لتحقيق هذه النتائج.

 

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التحرير

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