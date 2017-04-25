شاهد || والدة طفلتين "الواد ده بتاعى": اللى متغاظ مننا يعمل زينا.. وكليب جديد قريبا

سمر العشري

قالت ليلى الشبح، والدة الطفلتين شهد ومريم أصحاب كليب "الواد ده بتاعى" ردا على منتقدى الكليب الذى تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى، إنها ستصور فيديو كليب جديد خلال اليومين المقبلين ردا على اعتراض البعض على أداء الطفلتين، بسبب عدم موائمة الأغنية للأطفال، والكلمات التى تضمنها الكليب وأسلوب أداء الأطفال.

وقالت "ليلى" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "شهد ومريم.. بيقولو الفخامة ليها ناسها ومريومة وشوشو أساسهاا يا بشرررررر واللى متغاظ منناااااا يقدر ويعرف يعمل زينا إن شاء الله تصوير الكليب.. 3 فى عين الحسود اليومين دول والجديد شديد.. إنتاجى طبعا ليلى الشبح والإخراج مفاجأة"

رد والدة الطفتين شهد ومريم على ردود افعال منتقدى كليب الواد ده بتاعى

ولقى مقطع الفيديو الذى تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى لأغنية الطفلتين ردود أفعال واسعة وتهكم ضد الكلمات التى تم استخدامها بالفيديو ، وذلك لصغر سنهما، حيث لم تتجاوز أعمارهما العشر سنوات، وقوبلت بالرفض التام وحالة كبيرة من الهجوم.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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