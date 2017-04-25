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بالفيديو || على عهدة "خالد علي" .. "هذا يوم نهاية السيسي وشريف إسماعيل والبرلمان" ويكشف عن أمور اقتصادية خطيرة تتعلق بالجزر وما تخطط له إسرائيل

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بالفيديو || على عهدة "خالد علي" .. "هذا يوم نهاية السيسي وشريف إسماعيل والبرلمان" ويكشف عن أمور اقتصادية خطيرة تتعلق بالجزر وما تخطط له إسرائيل بالفيديو || على عهدة "خالد علي" .. "هذا يوم نهاية السيسي وشريف إسماعيل والبرلمان" ويكشف عن أمور اقتصادية خطيرة تتعلق بالجزر وما تخطط له إسرائيل

ما زالت توابع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والمملكة العربية تتوالى، ففي حديث صحفي للمحامي خالد علي طالب الشعب المصري بالثبات وعدم اليأس مؤكداً أنه لن يتم تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وقال علي أننا كنا نظن أن المحكمة ستحكم لصالح القضية ونخسر نحن معركة الجزر مع ، ولكن المحكمة حكمت في الدرجة الأولى بمصرية تيران وصنافير، مضيفاً أنه قيل لنا حال حكم المحكمة النهائي بصحة الاتفاقية عليكم قبول الحكم ، وتابع أن ذلك فخاً وسنخر القضية في الحكم النهائي، ولكن أنصفتنا المحكمة للمرة الثانية وحكمت بمصرية تيران وصنافير.

 

وأضاف خالد على أنه حال تسليم الجز للسعودية فإن ذلك اليوم هو نهاية ورئيس حكومته وبرلمانه، وتابع أن إسرائيل تريد أن تضرب مصر اقتصادياً، لأن اليهود يفكرون في إنشاء قناة توازي قناة السويس لضرب القناه المصرية، من ضرب الاقتصاد المصري، مشيراً إن نفذت إسرائيل هذا المشروع وكانت مصر تمتلك الجزر ففي حال مرور أي سفينه من القناه الإسرائيلية يجب عليها أولاً المرور من تيران وصنافير، وبهذا تحصل مصر رسوماً على أي سفينة وبالتالي هذا يكون بديلاً لقناة السويس، أما في حالة ما إذا كانت الجزر سعودية فلن تستطيع مصر تحصيل أي رسوم، وبالتالي يعد هذا الأمر ضربة في مقتل لقناة السويس الرئيسية والتفريعة الجديدة التي صرفت مليارات.

وأمد خالد علي أن جزيرتي تيران وصنافير تحمي قناة السويس بشكل مباشر، متسائلاً لصالح من يتم التنازل عن الجزر، بالرغم من أنها تعد من أفضل الجزر في العالم.

 

 

 

المصدر  : مصر فايف

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