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بالفيديو || رسالة مؤثرة من طفل لأمه بعد إشعالها النيران في جسده

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بالفيديو || رسالة مؤثرة من طفل لأمه بعد إشعالها النيران في جسده بالفيديو || رسالة مؤثرة من طفل لأمه بعد إشعالها النيران في جسده

عرض برنامج «طريق الخير»، الذي يقدمه الإعلامي علي فايز على شاشة "العاصمة"، حادثًا مروعًا لأم تعاقب طفلها بإشعال النيران في أماكن مختلفة بجسده بمساعدة زوجها. 
 
ويقول الطفل محمود الذي لم يبلغ من العمر سوى 3 سنوات: "بابا أحمد هو اللي عمل فيا كدة"، وحين سأله المراسل التليفزيوني: "تحب تقول إيه لمماتك بعد ما عملت فيك كدة؟"، أجابه: "أقولها بحبك.. بحبك يا ماما". 
 
وقال راشد عبد الجواد، جد الطفل، إن والدة الطفل أشعلت النيران فيه بمساعدة زوجها الذي تزوجته بعد وفاة نجله منذ 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه كان في زيارة لطفل نجله؛ للاطمئنان عليه ففوجئ بحالة الطفل محمود ووجود حروق في جميع أنحاء جسده بعد اعتداء والدته وزوجها عليه. 
 
 
 
 

المصدر : صدى البلد

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