بالفيديو || زيادة دعم الفرد على البطاقات التمونية من 21 إلى 40 جنيهاً لهذه الفئات قريباً

سمر العشري

قال وكيل لجنة الخطة والموازنة العامة ” ياسر عمر” أن الموازنة الجديدة تستهدف في المقام الأول محدودي الدخل، مشيراً أن حوالي 40% من الموازنة الجديدة موجه لفئة محدودي الدخل بصور الدعم المختلفة سواء كهرباء أو دعم تمويني أو دعم مواد بترولية أو كهرباء، حيث أطلق على هذه الموازنة الجديدة ” موازنة محدودي الدخل”

واضاف ” عمر” من خلال لقائه بالإعلامي ” أحمد موسى” مقدم برنامج ” على مسئوليتي” والمذاع على قناة ” صدى البلد ” الفضائية المصرية، مؤكداً أنه جاري الآن تنقية البطاقات التمونية لحذف المواطنين الذين لا يستحقون الدعم التمويني المقدم من الدولة مؤكداً أن دعم المواطن قد يصل لـ40 جنيهاً بدلاً من 21 جنيهاً في حالة حذف من لا يستحقون الدعم.

وأشار النائب أنه تم رفع الدعم في الموازنة الجديدة إلى 200 مليار جنيه بدلاً من 130 مليار جنيه، حيث أكد أن هذه الموازنة تعتبر لمحدود الدخل .

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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