بالفيديو || المراغي : «صرف علاوة الـ10% قبل شهر رمضان»

سمر العشري

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ” جمال المراغي” أنه يتم حالياً العمل إنهاء مشروع قانون العمل الجديد، مؤكداً على فتح حوار مجتمعي بين الحكومة والنقابات وأصحاب الأعمال والعمال، من أجل تطوير المنظومة والعمل على حل المشكلات التي تواجه الشركات.

واضاف ” المراغي” من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” الحياة اليوم” والمذاع على قناة ” الحياة ” مساء اليوم قائلاً: ” أنه سيتم الانتهاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد خلال شهر، عقب إقرار قانون العمل الجديد سيتم مناقشة قانون النقابات العمالية” على حد قوله.

واكد رئيس الاتحاد العام للنقابات أنه تم الاتفاق على صرف علاوة 10% لجميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية قبل رمضان القادم.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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