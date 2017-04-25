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جريمة مأساوية تهز الساحل| العثور على جثة شاب مقسومة إلى نصفين بمنشار .. ومصدر أمنى يكشف تفاصيل صادمة بعد القبض على المتهم

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جريمة مأساوية تهز الساحل| العثور على جثة شاب مقسومة إلى نصفين بمنشار .. ومصدر أمنى يكشف تفاصيل صادمة بعد القبض على المتهم جريمة مأساوية تهز الساحل| العثور على جثة شاب مقسومة إلى نصفين بمنشار .. ومصدر أمنى يكشف تفاصيل صادمة بعد القبض على المتهم

في واقعة مؤلمة شهدتها منطقة الساحل، شمال القاهرة، عثرت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم، على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مقسومة نصفين بمنشار حديدي، في حين كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل مؤلمة، في هذه الواقعة.

وأكدت الأجهزة الأمنية، بأن مرتكب الجريمة، القى بالجزء العلوي المجني عليه “الرأس والرقبة” بالقرب من كوبري الساحل، بينما تم العثور على باقي الجثة في منطقة أخرى بدائرة قسم شرطة الساحل، في حين أكدت تحريات رجال المباحث، بأن “الشرف” وراء ارتكاب المتهم للجريمة حيث قام المجني، بالاعتداء جنسيًا على زوجة المتهم، وعند علم المتهم بالواقعة من زوجته، قرر الانتقام من نجل عمه بطريقة وحشية.

كما أشار المصدر الأمني، خلال تصريحات صحفية، إلى أن المتهم استدرج نجل عمه إلى منطقة مهجورة وانهال عليه بالسكين ثم قام بذبحه، ثم أحضر منشارًا حديدياً وقطعها إلى نصفين وألقى كل جزء بمنطقة بعيدة عن الأخرى، حيث ألقى بنصف الجثة العلوي في مقلب قمامة بمنطقة الساحل، وألقى باقي الجثة بمنطقة أخرى.

 

 

المصدر : فايف

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