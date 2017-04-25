صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

كتب - علاء المطيري:

ألقى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خطابًا في منتدى مع قادة الشباب بجامعة شيكاغو، الإثنين، في أول ظهور له، منذ غادر البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لأوباما اعتبرت هي الأولى له في مناسبة عامة منذ ترك منصبه.

وأعرب أوباما عن أسفه بسبب الأجواء السياسية التي تجعل الأمريكيين منقسمين، مطالبًا بأن يتم إلهام الشباب في السنوات القادمة لتولي القيادة السياسية.

وأشار أوباما إلى دور المال في السياسة والمصالح الخاصة ومقاطعات الكونجرس التي رسمت للحفاظ على سيطرة حزب واحد، معتبرا أن هذا يمنع الولايات المتحدة من مواجهة العديد من التحديات.