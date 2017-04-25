وظائف قيادية في الأزهر والتقديم لمدة 15 يوم

أصدر الأزهر الشريف بيانا أعلن فيه عن حاجته لإشغال وظائف قيادية، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، واللائحة التنفيذية للقانون 5 لعام 1991، ومدة التقديم لشغل هذه الوظائف 15 يوما تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 26 /4 /2017م وحتى نهاية يوم الأربعاء 10 /5 /2017م.

وتشمل الوظائف المتاحة وفقا للبيان الصادر عن الأزهر الشريف هي التالية:

رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر.

مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ (الإسكندرية).

رئيس قطاع مدن البعوث.

مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ( دمنهور).

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( الفيوم).

رئيس قطاع الامانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (المنيا).

رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (أسيوط).

رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( كفر الشيخ ).

رئيسالإدارة المركزية لرعاية الطلاب والطالبات.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( الغربية ).

رئيس الإدارة المركزية لمكتبة الأزهر والمخطوطات.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( الدقهلية ).

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية القاهرة.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (القليوبية).

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية دمياط.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( أسوان ).

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة ازهرية (الاسماعيلية).

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( السويس ).

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة ازهرية الجيزة.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( بورسعيد).

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة ازهرية (سوهاج).

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( البحر الأحمر ).

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة ازهرية (قنا).

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( جنوب سيناء ).

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة ازهرية (الأقصر).

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( الوادي الجديد ).

رئس الإدارة المركزية لأمانة اللجنة العليا لهيئة كبار العلماء.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( مرسى مطروح ).

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والحسابات.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( البحيرة ).

رئيس الإدارة المركزية للخدماتز

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية (القاهرة).

رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية (الجيزة).

رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية (قنا ).

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية ( المنوفية).

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( أسوان ).

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (بني سويف).

ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( الإسكندرية).

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية ( السويس).

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( كفر الشيخ ).

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (بورسعيد)ز

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( الشرقية ).

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (جنوب سيناء ).

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( دمياط ).

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (البحر الأحمر).

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( القليوبية ).

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (الوادي الجديد).

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( السويس ).

ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية ( مرسى مطروح).

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( البحر الأحمر ).

رئيس الإدارة المركزية للبعوث الإسلامية.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( جنوب سيناء ).

رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والمدن والإعاشة.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( الإسماعيلية ).

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ( مدن البعوث).

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( سوهاج ).

مدير عام الإدارة العامة لشئون هيئة كبار العلماء.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( الشرقية ).

مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية ولجان الهيئة.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( دمياط ).

مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لوكيل الأزهر.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( الإسماعيلية ).

مدير عام الإدارة العامة للجامع الأزهر.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( الدقهلية ).

مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والعقود.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( البحر الأحمر ).

مدير عام الإدارة العامة للتظلمات والشكاوى.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( الوادي الجديد ).

مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية التعليمية.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( مرسى مطروح ).

مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية العلمية.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( جنوب سيناء ).

مدير عام الإدارة العامة للمراسم.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( السويس ).

مدير عام الادارة العامة لديوان المظالم.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( بور سعيد ).

مدير عام الإدارة العامة للموازنة.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( بني سويف ).

مدير عام الإدارة العامة لاستراتيجية الموارد البشرية.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( الجيزة ).

مدير عام الإدارة العامة لتقويم الأداء.

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية لمجمع البحوث الإسلامية.

مدير عام الإدارة العامة للشئون الوظيفية.

مدير عام الإدارة العامة للمخطوطات.

مدير عام الإدارة العامة لأملاك وأوقاف الأزهر.

مدير عام الإدارة العامة لمناطق الدعوة والإعلام الديني.

مدير عام الإدارة العامة لشئون المقر والهيئات التابعة.

مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب والخدمات.

مدير عام الإدارة العامة للصيانة وأعمال الكهرباء والميكانيكا.

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بقطاع مدن البعوث الإسلامية.

مدير عام الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الأجهزة والحسابات الإلكترونية.

مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والوظيفية بقطاع مدن البعوث الإسلامية.

مدير عام الإدارة العامة لصيانة المباني وأعمال الانشاءات.

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة ازهرية (الدقهلية).

مدير عام الإدارة العامة لشئون المجلس الأعلى ولجانه.

مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار.

مدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال.

مدير عام البحوث الفنية.

مدير عام الإدارة العامة للكتب والمكتبات .

مدير عام التفتيش المالى .

مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن.

مدير عام الحسابات الخاصة.

مدير عام الإدارة العامة لشئون الامتحانات.

مدير عام الادارة العامة للاعلام.

مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الاجتماعية.

مدير عام مكتبة الازهر.

مدير عام الإدارة العامة لجودة التعليم.

مدير عام الإدارة العامة للدعوة.

مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ (خاتم المرسلين).

مدير عام التعليم الاعدادى.

مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ (أسيوط).

مدير عام الكمبيوتر التعليمي.

مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ (قنا).

مدير عام الخطة والمنهج.

مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ ( المنصورة ).

مدير عام شئون المناطق.

مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ ( الزقازيق).

مدير عام التغذية.

مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ ( شبين الكوم).

مدير عام التنسيق.

أما عن التقديم والشروط المتوجب توفرها بالمتقدم لشغل الوظيفة القيادية المعلن عنها فتتم وفق إحدى الطريقتين :

الطريقة الأولى:

وتتم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بسكرتارية مكتب شيخ الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة بالقاهرة، بعد استيفاء نموذج التقدم للوظيفة، المتاح لدى الإدارة العامة لشؤون العاملين، مرفقا به بيان مستقل، يتضمن انجازاته وإسهاماته في مكان عمله، وبيان آخر مستقل يتضمن اقتراحاته لتطوير الوظيفة الراغب بشغلها، مع صور شمسية حديثة عدد 3، وصورتين عن بطاقة الرقم الوطني.

الطريقة الثانية:

يمكن للراغبين التقدم إلكترونيا من خلال بوابة الأزهر الألكترونية، سوف يتم نشر الرابط الخاص بذلك يوم الأربعاء القادم، ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للمستندات المطلوبة أو التي ترد بالبريد أو التى تسلم قبل أو بعد الميعاد المحدد للإعلان.

المصدر : مصر فايف