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بالفيديو || العثور على نسر يحمل رسالة في قدمه لأطراف معينة داخل مصر

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بالفيديو || العثور على نسر يحمل رسالة في قدمه لأطراف معينة داخل مصر بالفيديو || العثور على نسر يحمل رسالة في قدمه لأطراف معينة داخل مصر

مهما تطورت وسائل الاتصالات الحديثة، مازال هناك أناس يستعملون وسائل الاتصالات القديمة، رغم مرور قرون عديدة عليها، فقد كان يُستخدم قديما الحمام الزاجل في نقل الرسائل من مكان لآخر، وكانت تصل الرسائل لأصحابها طالما كان الطائر  على قيد الحياة.

واليوم نجد أن محافظة كفر الشيخ، تخطر مديرية الطب البيطري التابعة لها بسقوط نسر في ديوان عام المحافظة ،فتوجه فريق من مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور نشأت عبد الباري، وكيل مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، وقام الفريق بعمل إسعافت أولية للنسر.

وتابع الدكتور نشأت، أنه بعد إسعاف النسر وتحسن حالته تبين أن سبب سقوطه تعرض الغربان له  بضربات أدت إلى جرحه، كما تبين أيضا وجود رابطة رسائل في قدم النسر  من المرجح أن تكون سقطت الرسالة التي كانت معلقة بها نتيجة ضرب الغربان.

وأضاف الدكتور نشأت، أن فصيلة النسر من الفصائل الموجودة في  الأمر الذي يؤكد أن الرسالة التي كانت في قدمه آتية لأطراف معينة داخل نطاق الجمهورية.

 

 

المصدر : مصر فايف

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