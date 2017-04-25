أخبار عاجلة

8 الصبح - د/سها عيد توضح ما هي النباتات التى تجذب الطاقة الإيجابية فى المنازل -
8 الصبح - "جوليا روبرتس" تفوز بلقب أجمل إمرأة للمرة الخامسة فى تاريخها الفني -
8 الصبح - إنفراد لـ8 الصبح : شريهان بدأت تصوير بروفات مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال -
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

ننشر بالأرقام ترتيب الجيوش العربية .. ومصر تحتل الصدارة ومركزها مفاجئ على المستوي العالمي

Google+ Print
ننشر بالأرقام ترتيب الجيوش العربية .. ومصر تحتل الصدارة ومركزها مفاجئ على المستوي العالمي ننشر بالأرقام ترتيب الجيوش العربية .. ومصر تحتل الصدارة ومركزها مفاجئ على المستوي العالمي

أكد التقرير الصادر عن المؤسسة “جلوبال فاير باور”، الذي تم إصداره الشهر الحالي حول التصنيف العالمي لجيوش العالم، أن تمكنت من الحفاظ على ترتيبها وهو المركز الأول للعام الثاني على التوالي.

و أضاف تقرير المؤسسة “جلوبال فاير باور”، أن المملكة العربية قد احتلت المركز الثاني في ترتيب أقوي الجيوش العربية، وفي المركز الثالث جاءت الجزائر ثم سوريا احتلت المركز الرابع.

وجاء تصنيف الجيوش العربية الأخرى كالتالي :
 
“الإمارات العربية المتحدة، العراق، اليمن، الأردن، السودان، ليبيا، تونس، عُمان، الكويت، البحرين، قطر، لبنان، جنوب السودان”، ثم جاءت الصومال في المرتبة الأخيرة”
 
وتجدر الإشارة إلى أن “سي إن إن” أكدت أنه جاء ترتيب الجيش المصري لعام 2016 في المركز الثاني عشر على المستوى العالمي ، ليتقدم الجيش المصري بمعدل 6 مراكز عن عام 2015، والذي احتلت مصر خلاله المركز الثامن عشر.
 
بينما احتلت  المملكة العربية السعودية المركز الـ24 عالميًا، ويشار إلى أنها في عام 2015، قد احتلت المركز الـ28 في 2015، وجاءت الجزائر في المرتبة الـ26 دوليًا.
 
 
 
المصدر : مصر فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر