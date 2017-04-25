ننشر بالأرقام ترتيب الجيوش العربية .. ومصر تحتل الصدارة ومركزها مفاجئ على المستوي العالمي

سمر العشري

أكد التقرير الصادر عن المؤسسة “جلوبال فاير باور”، الذي تم إصداره الشهر الحالي حول التصنيف العالمي لجيوش العالم، أن مصر تمكنت من الحفاظ على ترتيبها وهو المركز الأول للعام الثاني على التوالي.

و أضاف تقرير المؤسسة “جلوبال فاير باور”، أن المملكة العربية السعودية قد احتلت المركز الثاني في ترتيب أقوي الجيوش العربية، وفي المركز الثالث جاءت الجزائر ثم سوريا احتلت المركز الرابع.

وجاء تصنيف الجيوش العربية الأخرى كالتالي :

“الإمارات العربية المتحدة، العراق، اليمن، الأردن، السودان، ليبيا، تونس، عُمان، الكويت، البحرين، قطر، لبنان، جنوب السودان”، ثم جاءت الصومال في المرتبة الأخيرة”

وتجدر الإشارة إلى أن “سي إن إن” أكدت أنه جاء ترتيب الجيش المصري لعام 2016 في المركز الثاني عشر على المستوى العالمي ، ليتقدم الجيش المصري بمعدل 6 مراكز عن عام 2015، والذي احتلت مصر خلاله المركز الثامن عشر.

بينما احتلت المملكة العربية السعودية المركز الـ24 عالميًا، ويشار إلى أنها في عام 2015، قد احتلت المركز الـ28 في 2015، وجاءت الجزائر في المرتبة الـ26 دوليًا.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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